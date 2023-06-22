На Грушинский фестиваль в Самару приедут Олег Митяев, Виктор Третьяков, НЕОБАРДЫ и Никита Высоцкий

Финальный концерт проходит на плавучей сцене Гитара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась полная программа юбилейного Грушинского фестиваля авторской песни. Он пройдет в регионе в 50-й раз. Организаторы рассказали, каких сюрпризов ждать от мероприятия, какие артисты выступят и когда пройдут самые интересные концерты.

Работа всех сцен и площадок начнется 29 июня 2023 года. Открытие главной сцены состоится в 18:00, за полчаса до этого пройдет шествие фестивальных лагерей, которые придут к сцене со всех концов Поляны. В первый день фестиваля на сцене выступят группа НЕОБАРДЫ с новым проектом Neoband. А вечером заслуженная артистка РФ Людмила Татарова и Алексей Зыков покажут спектакль "Райские яблоки" по песням Владимира Высоцкого.

Второй день фестиваля 30 июня запомнится концертом звезд авторской песни к юбилею Александра Городницкого. В 21:00 на сцене выступят Олег Митяев и группа "Ирония судьбы".

"Сюрпризом для зрителей станет спектакль о фестивале «Сколько песен спето у твоих костров». А в 00:10 на Главную сцену поднимется Павел Пиковский, который подготовил уникальную программу «Чтобы свет не погас» специально для фестиваля при участии самарского хора Solaris", - отмечают организаторы фестиваля.

Прием заявок на конкурс Грушинского фестиваля начнется 29 июня, в шатре Инфоцентра. Лауреаты конкурса этого года выступят на плавучей сцене Гитара 1 июля, в 22:00.

В субботу на фестивале состоятся концерты Тимура Ведерникова и Екатерины Котеночкиной, Романа Ланкина и Сергея Шитова, Василия Уриевского и Сергея Данилова. В 18:00 пройдет концерт памяти Леонида Сергеева и Валерия Мищука - их песни исполнят известные исполнители. А в 19:15 несколько песен своего отца исполнит Никита Высоцкий - в этом году широко отмечается 85-летие со дня рождения известного поэта, певца и артиста и Грушинский фестиваль, конечно, не мог остаться в сторон от этого события.

В воскресенье 2 июля программа продолжится: перед зрителями выступит заслуженный артист России Виктор Третьяков, "Ирония Судьбы" и многие другие артисты. Также пройдет концерт-посвящение Юрию Панюшкину.

Кроме того, зрителей ждет кулинарное шоу "Байки из Топора" от Тимура Ведерникова на сцене "У Грушинского костра", концерты лауреатов на сцене "Многоголосье", финал конкурса туристских фильмов, Парусная регата.

Для детей на фестивале работает детская площадка, а любители спортивного образа жизни смогут сыграть в футбол, волейбол, баскетбол, побывать на скалодроме и сдать нормы ГТО. Подробную информацию можно найти в группе фестиваля.