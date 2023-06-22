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НовостиПроисшествия22 июня 2023 15:09

В Самаре произошла серьезная авария с участием скорой помощи возле ТРК «Эль Рио»

Сотрудники полиции работают на месте ДТП
Алена ПРОВКИНА
Скора врезалась в столб. Фото: "Самара ДТП"

Скора врезалась в столб. Фото: "Самара ДТП"

Вечером в четверг, 22 июня 2023 года, в Самаре произошла серьезная авария возле торгового центра «Эль Рио». На пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места аварии.

Судя по опубликованному видео, машина скорой помощи въехала в столб, рядом расположилась легковушка. Скорее всего, после удара транспорт отбросило в сторону. О причинах аварии и потерпевших пока неизвестно.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Самаре. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. За медпомощью, по данным сотрудников Госавтоинспекции, в настоящее время никто не обращался, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.