В Самарской области в июне 2023 года снизился уровень воды в Волге

В начале лета понизился не только уровень воды в Волге, но и ее температура Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области снизился уровень воды в Волге. Информация об этом представлена в гидрологическом обзоре Приволжского УГМС за вторую декаду июня 2023 года.

— По состоянию на 20 июня уровень воды в Куйбышевском водохранилище составил 51,82-51,88 метра по Балтийской системе, в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС — 51,82 метра БС. Это на 72 см ниже среднемноголетнего значения, — говорится в сообщении.

На Саратовском водохранилище уровень воды в районе Самары на этой неделе составил 28,31 метра БС. Это на 46 см ниже среднемноголетнего значения.

Отметим, понизилась и температура воды в Волге. У берегов Тольятти она упала до 16,6 градуса, что на 2,6 градуса ниже нормы. А в районе Самары — до 15,8 градуса. Отклонение составило 1,5 градуса.

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