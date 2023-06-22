Губернатор Самарской области провел встречу с представителями Российской академии наук

Глава региона встретился с представителями РАН. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями Российской академии наук. Глава региона заручился поддержкой в реализации масштабных проектов в губернии.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества РАН в реализации проектов по стратегически важным направлениям. Успешный опыт СамГМУ по запуску промышленного производства высоко оценил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Область выходит на новый уровень сотрудничества с инновационными компаниями в сфере медицинских технологий. Вице-президент РАН Михаил Пирадов выразил заинтересованность в знакомстве с эффективным опытом региона. По его словам, это важно в вопросах импортозамещения.

Еще один важный проект – это создание международного межвузовского кампуса IT-направления.

- Мы очень рассчитываем в этой сфере на сотрудничество с Российской академией наук, поскольку прекрасно понимаем, что верно поставленные цели предопределяют успех. Рад был бы и вашим оценкам, и предложениям, если это возможно, ну а в дальнейшем сотрудничеству с Академией наук по целому спектру разработок, которые ведутся в нашем регионе, - обратился Глава региона к участникам встречи.

Помимо этого, глава региона рассказал о работе по созданию производства беспилотных летательных аппаратов. Проект получил поддержку президента Владимира Путина. Вице-президент РАН Сергей Чернышев оценил проделанную регионом работу и выразил готовность к сотрудничеству.