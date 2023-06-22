В Самаре снесли нелегальную разливайку около одного из вузов

Когда-то в павильоне торговали хлебом, но потом в нем стали разливать алкогольные напитки Фото: администрация Самары

В четверг, 22 июня 2023 года, в Самаре снесли павильон, где нелегально торговали алкоголем. Он находился в районе дома № 148 по улице Советской Армии — неподалеку от одного из вузов и остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника отдела потребрынка администрации Советского района Олега Шакина, павильон стоял на этом месте с 2003 года. Был соответствующий договор аренды. Изначально там торговали хлебобулочными изделиями. В дальнейшем владелец торговой точки перестал перечислять арендную плату. Как выяснилось, юридическое лицо было ликвидировано. В постройке стала работать разливайка. Заведение приобрело дурную репутацию: там постоянно собирались асоциальные личности и устраивали драки. Местные жители неоднократно жаловались на него.

- Администрация Советского района внесла сооружение в реестр самовольно установленных объектов и неоднократно привлекала к ответственности сотрудников бара за торговлю вне мест, установленных органами местного самоуправления, - отметил Олег Шакин.

Владельца торговой точки обязали освободить занимаемую территорию, но он проигнорировал это требование. Тогда павильон решили демонтировать в принудительном порядке. В мэрии отмечают, что до конца 2023 года в Советском районе планируется убрать около 10 подобных торговых точек.

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