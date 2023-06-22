В Самаре на заседании молодежного парламента рассмотрели законопроект об экологическом образовании

Фото: Самарская губернская дума

В среду, 21 июня 2023 года, состоялось очередное заседание общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. В нем приняли участие председатель областного парламента Геннадий Котельников, депутаты губдумы, члены молодежного парламента.

— Ваша деятельность способствует дальнейшему развитию молодежной политики в регионе: это организация и участие в социально значимых мероприятиях и акциях, реализация проекта «Детские парламентские чтения, законотворческая активность, — сказал председатель губернской думы Геннадий Котельников, приветствуя участников заседания.

Спикер губдумы отметил, что молодежный парламент должен и впредь участвовать во всех крупных молодежных акциях Самарской области, а также быть их инициатором. Кроме того, члены организации должны оказывать активное противодействие распространению недостоверной и лживой информации по проблемным вопросам. При этом главная задача — воспитание патриотов.

На заседании рассмотрели проект о внесении изменений в статью 9 регионального закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Самарской области». Предлагаются поправки, которые закрепляют и определяют процесс экологического образования, уточняют формы взаимодействия с молодежью: создание экоорганизаций, школьных лесничеств, станций юных натуралистов, студенческих экоклубов и др.

Также участники мероприятия рассмотрели проект постановления губдумы о внесении изменений в положении об общественном молодежном парламенте. Они обсудили вопросы об изменениях в составах общественных комиссий и утвердили план работы на второе полугодие 2023-го.

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