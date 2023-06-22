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НовостиПроисшествия22 июня 2023 16:08

В Самарской области из-за столкновения трех автомобилей скончался молодой мужчина

Специалисты работают на месте происшествия
Алена ПРОВКИНА
На месте работают специалисты.

На месте работают специалисты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области стало известно о страшной аварии. Из-за столкновения скончался молодой мужчина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на трассе столкнулись три легковых автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Правоохранители опрашивают очевидцев.

В результате столкновения, скончался молодой мужчина. Двух взрослых людей госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.