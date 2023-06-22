В Самарской области из-за столкновения трех автомобилей скончался молодой мужчина

На месте работают специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области стало известно о страшной аварии. Из-за столкновения скончался молодой мужчина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на трассе столкнулись три легковых автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. Правоохранители опрашивают очевидцев.

В результате столкновения, скончался молодой мужчина. Двух взрослых людей госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.