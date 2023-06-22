В Самарской области на Грушинском фестивале покажут спектакль с участием заслуженной артистки России

Фестиваль стартует 29 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской область пройдет Юбилейный 50-й фестиваль авторской песни им. В. Грушина. Мероприятие посетят Митяев, Высоцкий и НЕОБАРДЫ.

По информации пресс-службы фестиваля, опубликована программа работы всех сцен и площадок. Мероприятия стартуют 29 июня 2023 года. Открытие состоится на главной сцене в 18:00, после чего на ней выступят Марина Дмитриева, Раиса Нур, Ирина и Андрей Колесниковы, Никита Дорофеев. Также в 22:00на сцене покажут спектакль «Райские яблоки», Посвященный 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. В спектакле примут участие заслуженная артистка России Людмила Татарова и Алексей Зыков.

На фестивале будет работать площадка «У Грушинского костра», где барды вместе смогут спеть под гитару. Награждение лауреатов конкурса авторской песни пройдет на плавающей сцене «Гитара» в 22:00 1 июля 2023 года.