Появились фото смертельной аварии под Сызранью 22 июня 2023 года

Авария произошла вечером 22 июня 2023 года. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области произошла смертельная авария в районе реки Волжанка. Столкнулись три легковых автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером в четверг, 22 июня 2023 года. В 19:00 возле жилого дома столкнулись три легковых автомобиля «Lada Vesta», «ВАЗ 2110» и «Volkswagen Polo». В результате аварии, погиб один человек.

Двух человек госпитализировала бригада скорой помощи. Их доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.