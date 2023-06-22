Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 16:33

Появились фото смертельной аварии под Сызранью 22 июня 2023 года

На месте происшествия погиб молодой парень
Алена ПРОВКИНА
Авария произошла вечером 22 июня 2023 года. Фото: ГУ МВД России по региону

Авария произошла вечером 22 июня 2023 года. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области произошла смертельная авария в районе реки Волжанка. Столкнулись три легковых автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером в четверг, 22 июня 2023 года. В 19:00 возле жилого дома столкнулись три легковых автомобиля «Lada Vesta», «ВАЗ 2110» и «Volkswagen Polo». В результате аварии, погиб один человек.

Двух человек госпитализировала бригада скорой помощи. Их доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.