На заседании группы по законотворчеству обсудили поддержку ветеранов и участников СВО

На заседании обсудили поддержку участников СВО

Состоялось первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Мероприятие провели Андрей Турчак и Анна Цивилева.

Во время встречи обсудили уже принятые законодательные инициативы и ряд законопроектов от рабочей группы. Одна из инициатив – дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря. Также во время заседания обсудили страхование добровольцев СВО, чтобы они или их семья смогли получить выплаты по государственному бюджетному страхованию. Поправки подготовлены, их поддержали представители минобороны и минфина.

Помимо этого, на заседании одобрили изменения, которые смогут позволить сохранить право на жилищные субсидии за семьей военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. Напомним, в Самарской области установлено более 20 региональных мер поддержки, а с 1 июня заработало отделение фонда «Защитники Отечества».