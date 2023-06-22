Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 17:12

На заседании группы по законотворчеству обсудили поддержку ветеранов и участников СВО

Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
На заседании обсудили поддержку участников СВО

На заседании обсудили поддержку участников СВО

Состоялось первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Мероприятие провели Андрей Турчак и Анна Цивилева.

Во время встречи обсудили уже принятые законодательные инициативы и ряд законопроектов от рабочей группы. Одна из инициатив – дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря. Также во время заседания обсудили страхование добровольцев СВО, чтобы они или их семья смогли получить выплаты по государственному бюджетному страхованию. Поправки подготовлены, их поддержали представители минобороны и минфина.

Помимо этого, на заседании одобрили изменения, которые смогут позволить сохранить право на жилищные субсидии за семьей военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. Напомним, в Самарской области установлено более 20 региональных мер поддержки, а с 1 июня заработало отделение фонда «Защитники Отечества».