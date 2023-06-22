Появились подробности аварии с участием скорой помощи возле ТРК «Эль Рио» в Самаре

Скорая врезалась в столб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре появились подробности аварии с участием скорой помощи. Происшествие случилось возле ТРК «Эль Рио».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером в четверг, 22 июня, в 19:00. Водитель легкового отечественного автомобиля двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Дальняя. Автомобилист проехал на разрешающий сигнал светофора, но не убедился в безопасности проезда и столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.

Машина скорой ехала по улице Ташкентской. В результате столкновения, автомобили получили механические повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших.