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НовостиПроисшествия22 июня 2023 17:40

Появились подробности аварии с участием скорой помощи возле ТРК «Эль Рио» в Самаре

Машина скорой помощи врезалась в столб
Алена ПРОВКИНА
Скорая врезалась в столб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Скорая врезалась в столб. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре появились подробности аварии с участием скорой помощи. Происшествие случилось возле ТРК «Эль Рио».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером в четверг, 22 июня, в 19:00. Водитель легкового отечественного автомобиля двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Дальняя. Автомобилист проехал на разрешающий сигнал светофора, но не убедился в безопасности проезда и столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.

Машина скорой ехала по улице Ташкентской. В результате столкновения, автомобили получили механические повреждения, к счастью, обошлось без пострадавших.