В Самарской области ограничат движение транспорта из-за проведения Грушинского фестиваля

В регионе временно ограничат движение

В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В период проведения мероприятия ограничат движение транспорта.

По информации городской администрации, с 08:00 29 июня 2023 года до 08:00 3 июля 2023 года временно ограничат движения транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км». При этом, ограничения не распространятся на спецмашины и на машины с пропусками.

Подробную схему опубликовали на сайте мэрии. Автомобилистам следует заранее планировать свои маршруты.