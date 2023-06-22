Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 18:27

В Самарской области ограничат движение транспорта из-за проведения Грушинского фестиваля

Движение скорректируют с 29 июня по 3 июля
Алена ПРОВКИНА
В регионе временно ограничат движение

В регионе временно ограничат движение

В Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В период проведения мероприятия ограничат движение транспорта.

По информации городской администрации, с 08:00 29 июня 2023 года до 08:00 3 июля 2023 года временно ограничат движения транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км». При этом, ограничения не распространятся на спецмашины и на машины с пропусками.

Подробную схему опубликовали на сайте мэрии. Автомобилистам следует заранее планировать свои маршруты.