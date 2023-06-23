В Самаре закончили модернизировать учебный центр «ТТУ»

Жителям региона напомнили, что обучение можно пройти бесплатно. Фото: администрация Самары

В Самаре обновили учебный центр МП «Трамвайно-троллейбусное управление» на улице Фадеева, 38. Там изменили внешний вид кабинетов и закупили современное оборудование. Об этом сообщили в городской администрации.

Для будущих водителей закупили новые компьютеры и современные тренажеры для обучения и экзаменовки. А на территории соседнего троллейбусного депо появилась тренажерная площадка. Теперь на учебном троллейбусе слушатели центра смогут практиковаться в правильном подъезде и остановке транспорта.

Также была пересмотрена концепция, которая касается функционала учебного центра. Планируется обучать и сотрудников по охране труда и повышению квалификации. Для этих целей тоже закуплено оборудование, найдены преподаватели и отлажено взаимодействие с Ростехнадзором.

Жителям региона напомнили, что обучение можно пройти бесплатно. На это время выплачивается стипендия в размере МРОТ. Выпускники получают гарантию трудоустройства в депо МП «ТТУ». Сейчас в штате 540 водителей, из них 360 вагоновожатых и 180 водителей троллейбусов. Отмечается, что необходимость в пополнении штата по-прежнему существует.

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