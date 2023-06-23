Три улицы частично перекроют из-за ремонта теплотрасс в Самаре

Временно нельзя будет проехать в районе дома № 4 по улице Береговой. Фото: администрация Самары

В Самаре ограничат движение транспортных средств на трех улицах. Это связано с ремонтом и модернизацией теплотрасс, а также обеспечением безопасности. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 09:00 23 июня до 05:00 26 июня временно нельзя будет проехать в районе дома № 4 по улице Береговой и по улице Губанова на участке от улицы Солнечной до улицы Ново-Садовой. А с 09:00 24 июня до 05:00 26 июня будет перекрыта улица Гаражной от улицы Авроры до Четвертого проезда.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к подготовке к следующему отопительному периоду и заранее планировать свои поездки. С временными схемами организации движения можно ознакомиться на сайте мэрии.

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