Михаил Мурашко оценил систему здравоохранения Самарской области и уровень цифровизации

Министр отметил, что все проекты по модернизации первичного звена здравоохранения успешно реализуются в регионе. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 22 июня, в Самарскую область прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Рабочий визит рассчитан на два дня. В первый день глава минздрава РФ вместе с губернатором Дмитрием Азаровым посетил крупные медучреждения Самары.

Так, Михаил Мурашко оценил работу взрослого поликлинического отделения и женской консультации Самарской городской поликлиники № 1. Министру рассказали, как ведется прием людей на начальном этапе, о работе колл-центра, качестве предоставления медицинских услуг, пилотном проекте по дистанционному мониторингу артериального давления.

Также в первый день рабочей поездки глава минздрава РФ осмотрел самарскую больницу имени Середавина. В этом медучреждении поделились опытом того, как налажен процесс приема пациентов. Поступление отслеживается с момента вызова скорой помощи благодаря информационной системе ЕМИАС. Благодаря ей видно все машины, которые едут в больницу, и информацию о состоянии пациента. Пока пациента везут в больницу, создается мультидисциплинарная бригада, которая готова оказать всю необходимую помощь.

— Это та модель работы и результат, к которому мы стремимся. Самарской области уже удалось его достигнуть, в регионе очень хороший, продвинутый уровень цифровизации. Наша задача, чтобы вся страна перешла на такой формат работы, — подчеркнул Михаил Мурашко.

Помимо этого, министр оценил работу самарского онкологического диспансера. Благодаря нацпроекту было закуплено новейшее высокотехнологичное оборудование, которое позволяет с высокой точностью диагностировать заболевание. Михаил Мурашко также познакомился с отделением реабилитации онкобольных. В результате первого дня работы в Самарской области руководитель минздрава РФ отметил положительную динамику.

— Прогресс хороший и очевидный. Самарский регион является продвинутым в цифровизации здравоохранения. Онкологический диспансер преобразился очень сильно. Здесь есть практически все современные методики лечения, которые доступны и используются. Все реализовано на высочайшем уровне, — сказал Михаил Мурашко.

Министр также отметил, что медпомощь матери и ребенку претерпела очень значимые изменения в лучшую сторону, а все проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, на которые в этом году выделено более 12 миллиардов рублей, успешно реализуются.