В Самаре 14% женщин мечтают работать только среди мужчин

51% мужчин все равно, в каком коллективе работать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу сервиса SuperJob, каждой седьмой жительнице Самары комфортно работать только среди мужчин. Стало известно, какие рабочие коллективы горожанам предпочтительнее всего.
По данным опроса, 51% мужчин все равно, в каком коллективе работать, однако 11% комфортнее трудиться в чисто мужском окружении, а 7% мечтают быть единственным мужчиной в команде среди женщин.
При этом женщины в основном любят смешанные коллективы (43%). Только 5% жительниц Самары хотели бы работать исключительно с женщинами, 14% мечтают работать в окружении мужчин.
С увеличением возраста и уровня дохода мужчины, наблюдается тенденция к уменьшению желания работать в однополых коллективах. А вот у женщин отмечается противоположное – желание работать только в мужских коллективах возрастает.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.