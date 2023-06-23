В Самаре 14% женщин мечтают работать только среди мужчин

51% мужчин все равно, в каком коллективе работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, каждой седьмой жительнице Самары комфортно работать только среди мужчин. Стало известно, какие рабочие коллективы горожанам предпочтительнее всего.

По данным опроса, 51% мужчин все равно, в каком коллективе работать, однако 11% комфортнее трудиться в чисто мужском окружении, а 7% мечтают быть единственным мужчиной в команде среди женщин.

При этом женщины в основном любят смешанные коллективы (43%). Только 5% жительниц Самары хотели бы работать исключительно с женщинами, 14% мечтают работать в окружении мужчин.

С увеличением возраста и уровня дохода мужчины, наблюдается тенденция к уменьшению желания работать в однополых коллективах. А вот у женщин отмечается противоположное – желание работать только в мужских коллективах возрастает.

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