Дмитрий Азаров провел встречу с представителям южных районов Самарской области

Диалог с сельчанами продолжался почти четыре часа / Фото: Единая Россия

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров посетил Большую Глушицу. Там он провел встречу с секретарями местных и первичных отделений партии.

Участниками мероприятия стали представители южных районов губернии: Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Красноармейского, Нефтегорского, Пестравского. На встрече с Дмитрием Азаровым они обсудили дальнейшее развитие своих территорий. Диалог продолжался почти четыре часа.

Так, в Большой Черниговке активисты хотят принять участие в строительстве главной дороги села и в благоустройстве прилегающей территории.

- Я несколько лет назад всех глав агитировал, что «Главная улица села» должна быть упакована как проект, который мы везде реализуем. Считаю его очень важным. Я бы хотел, чтобы он в каждом селе реализовывался. Готов это не только словом поддержать, но и финансово, - сказал губернатор. Он предложил оформить этот проект в качестве региональной программы.

Также на встрече прозвучали вопросы, касающиеся снабжения сел чистой питьевой водой, ремонта изношенных коммунальных сетей, установки мусорных контейнеров и др. Однако не все из них можно решить сразу. К примеру, чтобы благоустроить дворы МКД на улицах Пугачевской и Рабочей в Большой Глушице, сначала нужно обновить коммунальную инфраструктуру, а в Пестравке требуется ремонт дороги на улице Заводской. Дмитрий Азаров считает, что нужно определить приоритеты и начать работу в этом направлении.

По словам губернатора, представители шести южных районов показали глубокую заинтересованность и вовлеченность во все происходящие в Самарской области процессы. Он поблагодарил их за взаимное уважение и за поднятые ими вопросы, которые действительно волнуют людей.

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