В Самаре назвали компанию, которая отремонтирует памятник погибшим в локальных войнах

Подрядчик заменит облицовку конструкций и сделает подсветку монумента. Фото: администрация Самары

Ранее сообщалось, что в Самаре нашли подрядчика для капитального ремонта монумента «Памятник воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах». Однако кто им стал не разглашалось, теперь это известно. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Всего на торги заявилось три участника. Победителем стало ООО «Вега групп регион». Компания предложила за свои услуги 17 019 346 рублей, что на сто тысяч меньше начальной цены контракта.

Напомним, монумент находится на площади памяти в Октябрьском районе города на углу улиц Мичурина и Осипенко. Подрядчик должен будет выполнить все работы, в том числе заменить облицовку конструкций, сделать подсветку монумента, в течение 130 дней с момента заключения контракта.

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