Михаил Мурашко во время визита в Самару заявил о потребности в РФ во врачах-реабилитологах

Глава Минздрава РФ посетил несколько крупных медучреждений Самары Фото: правительство Самарской области

В России имеется потребность во врачах-реабилитологах, однако критического дефицита в этих специалистах нет. Об этом в четверг, 22 июня 2023 года, во время визита в Самару заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

- На сегодняшний день есть потребность во врачах-реабилитологах. Мы дополнительно готовим специалистов, поскольку в рамках программы нацпроекта по развитию реабилитации поставляется большое количество реабилитационного оборудования, - сказал глава Минздрава РФ.

Михаил Мурашко отметил, что только в Самару в 2022 году было поставлено свыше 150 единиц реабилитационного оборудования. По его словам, специалисты дополнительно требуются и в амбулаторное, и в стационарное звено. Однако критического дефицита в подобных врачах сейчас нет.

Напомним, Михаил Мурашко посетил ряд крупных медицинских учреждений Самары. Он осмотрел взрослое отделение и женскую консультацию поликлиники № 1, больницу имени В.Д. Середавина и областной онкологический диспансер. Министр высоко оценил систему здравоохранения региона и уровень цифровизации.

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