В Самаре военный прокурор провел личный прием граждан

Прокурор дал всем обратившимся необходимые разъяснения / Фото: gvp.gov.ru

В минувший понедельник, 19 июня 2023 года, военный прокурор Самарского гарнизона, полковник юстиции Олег Лазуткин провел личный прием граждан: военнослужащих и членов их семей. Мероприятие прошло в Доме офицеров, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Военные и их близкие обращались к Олегу Лазуткину по самым разным вопросам. Они интересовались нюансами прохождения военной службы, денежного содержания, исчисления календарной выслуги лет. Также обращения граждан касались вопросов предоставления льгот и социальных гарантий.

В ходе личного приема военный прокурор выслушал все интересующие заявителей вопросы и дал им необходимые разъяснения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал