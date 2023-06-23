В Самарской области браконьера осудили за вылов 128 раков

Самарец наловил раков почти на 30 тысяч рублей / Фото: Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

В Самарской области осудили браконьера, который незаконно выловила 128 раков. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что житель Самары в марте 2023 года (запретный для вылова раков период) отправился рыбачить в Безенчукский район. Используя моторную лодку и многозаходные ловушки, он выловил из Волги 128 раков. Однако рыбак недолго радовался своим трофеям — его задержали сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции. Они забрали у самарца раков и выпустили их обратно в реку. Таким образом, правоохранители предотвратили ущерб в 29 440 рублей.

В отношении рыбака тогда было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Недавно мужчина предстал перед судом. Тот назначил ему наказание в виде судебного штрафа.

Отметим, за пять месяцев 2023 года сотрудники самарской транспортной полиции провели более 90 рейдов. Они изъяли у браконьеров более 1500 голов рыбы и раков. Сумма причиненного ущерба — около 2,5 млн рублей. Возбуждено 64 уголовных дела за незаконный вылов биоресурсов и составлено 342 протокола за нарушение правил охоты и рыболовства.

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