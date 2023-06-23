Более 160 тысяч жителей Самарской области онлайн подали заявления в Росреестр

В начале 2023 года многие жители Самарской области отдавали предпочтение жилью в новостройках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К июню 2023 года более 160 тысяч заявлений в электронном виде поступило в управление Росреестра по Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

— Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод о росте показателя представленных в Росреестр документов в электронном виде, — отметили в ведомстве.

Напомним, в начале 2023 года многие жители Самарской области отдавали предпочтение жилью в новостройках. С начала года в региональное управление Росреестра поступило свыше 2800 заявлений на регистрацию договоров долевого участия.

Большинство граждан направляло заявления в электронном виде – таковых оказалось 80%. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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