Гроза и порывистый ветер надвигаются на Самарскую область

Самарцев призывают быть осторожнее во время буйства стихии Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самарской области в ближайшее время может испортиться погода. На регион обрушатся гроза и порывистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 23 июня 2023 года местами по Самарской области ожидается гроза. При ней возможно усиление ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

Жителей региона просят быть осторожнее и внимательнее. Во время буйства стихии лучше не выходить из дома. Если непогода застигнет на улице, нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП и рекламных щитов.

Отметим, в Самару уже нагрянул дождь. Серые тучи затянули ясное небо за считанные минуты. Однако пока ни сильный ветер, ни гроза до областной столицы не добрались.

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