В Тольятти силовики обезвредили условных террористов, напавших на здание университета

Силовики показали слаженную работу и высокий профессионализм Фото: УФСБ по Самарской области

В Самарской области 21 и 22 июня 2023 года прошли антитеррористические учения. Их провели на территории Тольятти и Ставропольского района. Участие в мероприятии приняли представители ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, СК, Росгвардии, ЦССИ ФСО России и других ведомств.

- В ходе учения были отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба Самарской области и оперативной группы Тольятти на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп иностранных государств, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Одним из мест проведения учений стал Тольяттинский государственный университет. По легенде на здание учебного заведения напали вооруженные террористы. Силовикам предстояло обезвредить их. Участвовавшие в учении подразделения успешно справились с поставленной задачей. Они продемонстрировали слаженную работу и высокий профессионализм.

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