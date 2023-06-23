Жители Самарской области подали в суд на регоператора из-за отказа вывозить мусор

В течение срока для добровольного исполнения решения суда, организация не исправила ситуацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области организацию, которая занимается утилизацией отходов, обязали установить контейнеры для сбора мусора и регулярно вывозить ТКО в Волжском районе.

— Экологическая проблема затронула почти 400 владельцев участков. Дачное товарищество подало заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО, однако регоператор отказался, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Жильцы длительное время пытались безуспешно договориться с руководством организации. Тогда дачное товарищество обратилось в суд, который обязал регоператора установить контейнеры и регулярно вывозить мусор.

В течение срока для добровольного исполнения решения суда, организация не исправила ситуацию. Судебным приставам пришлось запретить руководству организации вносить изменения в ЕГРЮ. После этого регоператор закупил контейнеры и установил их на оборудованных площадках. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО тоже заключен.

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