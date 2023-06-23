Более 8500 сообщений жителей Самары МЦУ направил в работу за месяц

Среднее время ответа в системе «Инцидент-менеджмент» в мае составило около двух часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2023 года специалисты муниципального центра управления Самары направили в работу более 8500 сообщений местных жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

МЦУ взаимодействует с центром управления регионом Самарской области, а также ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Среднее время ответа в системе «Инцидент-менеджмент» в мае составило около двух часов.

Напомним, в апреле 2023 года муниципальный центр управления Самары принял и предал в работу более 13 тысяч сообщений. Из них 3604 поступили на «Платформу обратной связи» и 3920 через систему «Инцидент-менеджмент». Основной массив касался уборки территорий и благоустройства общественных пространств.

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