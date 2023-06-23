Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре 23 июня 2023

Инфекционный корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам до 18 лет / Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 23 июня 2023 года, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Дмитрий Азаров открыли в Самаре новый корпус детской инфекционной больницы. Он расположен на улице Шверника.

— Объект очень актуальный, важный не только для региона, но и для всей страны. Он выполнен по новым стандартам с учетом всего опыта за период пандемии. Здесь полностью разделены все потоки, полностью оборудована лаборатория для диагностики различных типов инфекций, реанимационная защита, — отметил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ и губернатор Самарской области открыли новый корпус детской инфекционной больницы / Фото: Дмитрий Бурлаков

Напомним, строительство нового корпуса инфекционной больницы началось по инициативе Дмитрия Азарова в мае 2021 года. Из областной казны на эти цели было выделено более 700 млн рублей. Также было привлечено свыше 640 млн рублей из федерального бюджета. Корпус построили с опережением графика — на полгода раньше контрактных сроков. Завершающий этап работ на объекте проходил в марте 2023 года.

— Действительно, объект долгожданный. Коллектив мечтал об этом лет 40. Корпус готов принять маленьких пациентов, готов оказывать помощь высококвалифицированный коллектив, все условия здесь созданы, — подчеркнул глава региона.

Сегодня корпус сдан, получена лицензия. Прием пациентов там начнется на следующей неделе. Отметим, инфекционный корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной помощи детям в круглосуточном режиме.

— Дмитрий Игоревич нам помог: во многом его стараниями и пониманием ситуации удалось построить вот такой красивый комплекс. Теперь будем его обживать и трудиться во благо здоровья детишек нашей губернии, — отметил главный врач Самарской областной инфекционной больницы Сергей Китайчик.

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