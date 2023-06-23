Эко-арт фестиваль «Чистый Репин» пройдет в Самарской области 24 июня 2023

Гостей ждут занятие йогой, мастер-классы, выставки и нескучные лекции / Фото: vk.com/pure_repin

В субботу, 24 июня 2023 года, в Самарской области состоится эко-арт фестиваль «Чистый Репин». Он пройдет на правом берегу Волги в селе Ширяево. Гостей ждет насыщенная программа: занятие йогой, мастер-классы, выставки и лекции. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00.

Так, в 11:00 пройдет йога на траве под небом Ширяево. Занятие проведет инструктор Мария Уколова. В 12:00 состоится открытие фестиваля, начнут работать все площадки. С 12:30 до 15:00 запланированы нескучные лекции по искусству и экологии. Эксперты расскажут о развитии экологического искусства, об экологичном отдыхе на природе и об уникальности «Самарской Луки».

Также в рамках фестиваля будут работать фотовыставка на тему экологии и выставка под открытым небом арт-объектов (треш-арт) из вторсырья. Кроме того, запланирован концерт Лидии Жуковой-Игольниковой на хэндпанах — удивительных инструментах XXI века. Арт-группа #Несносные создаст при участии жителей Ширяево и активистов панно из неперерабатываемой битой керамики.

Виктор Исаев проведет для гостей фестиваля мастер-класс по варгану, Елена Михайлова — по ручному ткачеству, Марина Радаева — «Дикие травы. Букет. Традиции». Кроме того, в течение мероприятия можно будет познакомиться с авторскими вещами из экоматериалов и вторсырья.

Адрес: с. Ширяево, ул. Советская, 14. Вход свободный.

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