Движение транспорта ограничат из-за соревнований по велоспорту в Самаре

Также на участках временно запрещаются остановка и стоянка транспортных средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в связи с мероприятиями по велосипедному спорту временно ограничат движение транспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, нельзя будет проехать по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду № 2, а также по улице Дальней от улицы Арена 2018 – на участке протяженностью 500 метров.

Ограничение действует 25 июня с 08:00 до 16:00, 17 июля с 08:00 до 16:00 и 18 июля с 08:00 до 16:00. Отмечается, что ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также на данных участках временно запрещаются остановка и стоянка транспортных средств 25 июня с 00:00 до 16:00, 17 июля с 00:00 до 16:00 и 18 июля с 00:00 до 16:00.

Это повлияет и на работу общественного транспорта. Временно, в указанные периоды, будет отменено движение автобусов № 83 «Улица Ташкентская – Жилой комплекс «Лесная поляна».

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