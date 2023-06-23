В России мошенническая активность выросла в 1,6 раза в 2023 году

Пик активности злоумышленников пришелся на март - было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенническая активность в России выросла в 1,6 раза в 2023 году. С января по май было совершено более 3,2 млн мошеннических атак. Такие данные приводит ВТБ.

С начала этого года специалистам банка удалось спасти свыше 7,4 млрд рублей розничных клиентов. Средний размер суммы спасенных средств на одного клиента составил 400 тысяч рублей. Пик активности злоумышленников в 2023 году пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч попыток обмана. В мае было совершено 600 тысяч атак.

Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, доля которой составляет 90%, и фишинг. С января по апрель злоумышленники чаще звонили через мессенджеры. Уже в мае ситуация изменилась. Попытки мошенников обмануть клиентов с помощью обычной телефонной связи существенно выросли — в 1,5 раза по сравнению с апрелем. Их доля превысила 53% в общем объеме атак.

Кроме того, с начала года банк выявил и заблокировал почти 5 тысяч различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в соцсетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег: вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или закрыть вклад, чтобы якобы избежать хищения средств.

Специалисты напоминают жителям России: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживания банка можно, позвонив по официальному номеру, на сайте финансового учреждения или в его отделениях.

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