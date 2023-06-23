В Самаре слесарь с судимостью взял кредит и перевел мошенникам 750 тысяч рублей

Самарец поверил лже-специалистам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 45-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, который работает слесарем, поверил мошенникам и лишился 750 тысяч рублей.

— Мужчине на телефон позвонили незнакомцы. Они представились сотрудниками кредитной организации и сообщили, что мошенники оформляют кредиты на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Самарец поверил лже-специалистам и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет 750 тысяч рублей.

После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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