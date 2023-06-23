В Самаре состоялся выпускной участников бизнес-акселератора «Ты — предприниматель»

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В четверг, 22 июня 2023 года, в Самаре прошел торжественный выпускной участников регионального бизнес-акселератора «Ты — предприниматель». Он состоялся на площадке центра труда и отдыха «Станкозавод».

Сертификаты о прохождении обучения выпускникам вручил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Программа была реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— Всего было подано 590 заявок из 10 городов и 19 районов Самарской области. В ближайшее время молодым предпринимателям предстоит пройти защиту своих проектов, после чего они смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Уверен, что у ребят все получится, и они вольются в ряды малого бизнеса, — отметил Дмитрий Богданов.

Он заверил, что центры «Мой бизнес» и Минэкономразвития региона всегда будут оказывать поддержку предпринимателям. Министр подчеркнул, что создание условий для успешного развития бизнеса в Самарской области — это одна из ключевых задач в работе регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Участники бизнес-акселератора рассказали, что им очень понравилось обучение. Это огромная возможность для молодых предпринимателей. Они узнали много полезной информации, которая поможет им в развитии своего бизнеса.

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