В Самаре 64 монумента будут приводить в порядок за 2,5 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 3 июля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили торги на выполнение работ по содержанию мемориальных сооружений. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет МБУ Самары «Центр технического и хозяйственного обслуживания». На необходимые услуги готовы выделить почти 2,5 миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляет 2 миллиона 495 тысяч рублей.

Объявление было размещено 23 июня, окончание подачи заявок запланировано на 3 июля, а победителя выберут 5 июля. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 31 декабря 2023 года.

Согласно документации, 64 монумента на территории Самары будут очищать, мыть, и убирать прилегающую территорию. А при необходимости работники восстановят поврежденные элементы.

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