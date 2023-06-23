Самарские волонтеры внесли предложение по улучшению качества жизни стомированных пациентов

На предложение волонтеров отреагировал депутат Госдумы РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В системе комплексной реабилитации стомированных пациентов в России могут произойти существенные изменения. Речь идет о расширении перечня необходимых технических средств. С соответствующим предложением выступила директор самарского АНО «Стома Вместе» Татьяна Борисова. Инициативу поддержал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Так, Татьяна Борисова предложила внести изменения в приказ министерства труда РФ № 106Н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Она направила инициативу парламентарию. Тот рассмотрел ее и направил запрос в Минтруд о возможности внесения поправок.

- По вашему обращению о законодательном урегулировании обеспечения групп пациентов со специфическими ограничениями жизнедеятельности, связанными с тяжелыми заболеваниями или травмами органов выделительной системы и необходимостью вывода стомы, техническими средствами реабилитации мною направлен запрос в адрес министерства труда и социальной защиты РФ, - говорится в ответе депутата.

О результатах он пообещал сообщить позднее.

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