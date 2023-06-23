Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 10:37

Большинство самарцев не имеют лучших друзей

Специалисты провели опрос среди горожан
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о своих друзьях

Самарцы рассказали о своих друзьях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть самарцев признались, что не имеют лучших друзей. Специалисты проанализировали ответы опрошенных.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство респондентов мужчин признались, что чаще дружат с мужчинами, а 47% опрошенных женщин с женщинами. Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин отметили, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения. При этом, молодые люди чаще дружат с представителями своего пола.

Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина. Чаще настоящей мужской дружбой могут похвастаться менеджеры по закупкам, программисты и менеджеры по работе с клиентами.