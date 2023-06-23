Будет разработана система экомониторинга морской акватории Камчатского края

В рамках проекта будет достаточное количество точек мониторинга. Фото: МегаФон.

Правительство Камчатского края для обеспечения экологической безопасности морской среды планирует разработать и внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф. Партнером проекта стал МегаФон. Оператор разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края с постами сбора данных, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. Оператор связи обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Также в рамках проекта предусмотрено развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

- Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий, — говорит коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.