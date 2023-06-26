Жителям Самары расскажут, какие работы проводит УК в летний период

В понедельник, 26 июня 2023 года, гостем эфира радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он вместе с председателем МКД на улице Стара-Загора, 181 Татьяной Шаманиной расскажет о летнем периоде в системе ЖКХ.

Вот вопросы, которые будут освещать Леонид Пугачев и Татьяна Шаманина:

- Что нужно знать и помнить про ЖКХ летом? На какие моменты делает упор УК?

- Какие работы проводит УК летом? Утепляет ли дом? Проверяет ли трубы? Проводит ли ремонт?

- Как узнать, что УК проводит соответствующие работы? (например, осмотр общедомового имущества и проверка тепловых коммуникаций)

- Как определяются работы в рамках текущего ремонта дома?

- Куда обращаться, если все лето УК ничего не делает?

- Уходит ли УК на летние каникулы? Становится ли летом меньше сотрудников, изменяется ли время работы экстренных служб и сроки устранения аварий?

- Почему каждое лето на две недели отключают горячую воду? Можно ли пускать воду по альтернативным путям, чтобы не испытывать трудностей?

- Нужно ли перекрывать коммуникации в квартире при длительном отъезде и кому стоит об этом сообщить?

- Как сделать перерасчет (и можно ли его сделать), если все лето люди живут на даче и не пользуются квартирой?

- Каждый год (кроме этого) летом происходит индексация стоимости коммунальных услуг. С чем это связано? Какие факторы учитываются? По какому принципу растут цены?

- Изменяется ли летом квартплата? Растут или уменьшаются некоторые статьи расходов? (например, меньше платим за свет или больше за газ)

Начало прямого эфира с участием директора УК «Коммунресурс» — в 12:03. Задать все интересующие вопросы слушатели смогут по телефону 8 (846) 379-39-39.

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