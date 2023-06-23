Запись на новый учебный год в детском технопарке «Кванториум» откроется в Самаре 26 июня

Количество мест на каждое направление ограничено. Фото: самарский «Кванториум»

В понедельник, 26 июня, в 10:00 открывается запись на новый учебный год в детском технопарке «Кванториум-63 регион». На обучение принимаются дети в возрасте не менее 12 лет.

Родителям вместе с ребенком нужно будет выбрать один квантум (направление). Перейти с одного на другое во время учебного года можно будет только при появлении свободных мест. Чтобы записаться на обучение, нужно будет заполнить электронную форму регистрации и собрать необходимые документы.

Отмечается, что количество мест на каждое направление ограничено. По окончанию квот будет открыта запись только в резерв. Узнать о зачисленных детях можно будет у администраторов, также оповещение придет на номер телефона.

Расписание занятий сформируют в конце августа. По группам распределят детей администраторы и наставники с учетом возраста и пожеланий. Обучение бесплатное. Спросить все интересующие вопросы можно по телефону: +7 (846) 334-20-15.

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