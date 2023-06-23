В Самарской области задержали 9 мигрантов-строителей

Правоохранители задержали мигрантов. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области правоохранители продолжают оперативно-профилактическую операцию «Нелегал». В регионе задержали еще 9 мигрантов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники управления обращают внимание на иностранных граждан, работающих без разрешительных документов. Полицейские в ходе рейдов задержали 9 иностранцев в Волжском районе. Мигранты были разнорабочими. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Сотрудники правопорядка продолжат подобные мероприятия на территории региона. Иностранным гражданам напоминают, что для оформления патента на работу следует обратиться в миграционные центры.