В Самаре на Московском шоссе «Приора» влетела в машину скорой помощи

Оба автомобиля получили различные механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 22 июня 2023 года, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:00 в машину скорой помощи врезался автомобиль «Лада Приора». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем легковушки находился 26-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Зои Космодемьянской в направлении улицы Дальней. На светофоре автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся со скорой под управлением 65-летнего мужчины. Медтранспорт ехал по улице Ташкентской со стороны улицы Тополей в направлении улицы Стара-Загора.

Обе машины получили различные механические повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят по факту ДТП проверку.

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