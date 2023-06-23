Юбилейный 50-й Грушинский фестиваль откроется в Самарской области 29 июня

Будут работать костровая площадка и ретро-фотозоны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 июня по 2 июля в Самарской области будет проходить юбилейный 50-й Грушинский фестиваль. Он традиционно состоится на Мастрюковских озерах.

Полная программа уже опубликована, она включает в себя концерты, спектакли, мастер-классы. На поляне воссоздадут атмосферу 70-х годов. Будут работать костровая площадка, ретро-фотозоны, выставочно-досуговое пространство «Аллея фестивалей».

К участию в фестивале присоединятся Олег Митяев, Никита Высоцкий, «Необарды», группа «Ирония судьбы», Екатерина Котеночкина. Также пройдут спектакль «Райские яблоки», кулинарное шоу «Байки из топора», парусная регата.

В Самарской области назначили туристический ретросостав «Грушинский экспресс». Он доставит любителей авторской песни на фестиваль и будет курсировать с 29 июня по 2 июля. Также на Грушинский фестиваль-2023 приедут 60 тюменских бардов.

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