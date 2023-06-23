В Самарской области готовность дорог в одном из городов оценили на 50%

Ремонт достиг экватора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В городе Тольятти готовность дорог превысила 50%.

По информации пресс-службы правительства региона, в Тольятти завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Революционной от Ленинского проспекта до Приморского бульвара. Протяженность дороги составила 1,37 км. Ремонты ведут в рамках реализации нацпроекта. Помимо укладки асфальта, на участках заменят бортовой камень и пешеходные ограждение. После завершения работ по благоустройству на участке нанесут разметку термопластиком.

Всего в текущем году планируют отремонтировать 7 дорог в Тольятти. В это число входят улицы: Мичурина, Жилина, Макарова, Жукова, Цеховую и Новозаводскую.