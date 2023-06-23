В Тольятти арестовали предполагаемого виновника ДТП с погибшей ученицей автошколы

Пьяный водитель отправил учебное авто в бетонный столб и сбежал с места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 22 июня 2023 года, Автозаводской районный суд Тольятти избрал меру пресечения водителю, который погубил ученицу автошколы — 26-летнюю мать двоих детей. 49-летнего жителя Жигулевска отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

— Мужчина не отрицал причастность к преступлению и просил назначить ему домашний арест или запрет определенных действий. Допрошенная на заседании сожительница охарактеризовала его только с положительной стороны. Однако суд посчитал, что избрание более мягкой меры пресечения противоречит интересам предварительного следствия и частно-публичным интересам общества и государства, — говорится в сообщении.

Напомним, страшная авария произошла вечером 19 июня 2023 года на улице Воскресенской в Тольятти. Пьяный водитель на «Ладе Весте» превысил скорость и врезался в ехавшую впереди «Гранту». После этого обе машины протаранили световые опоры. За рулем «Гранты» находилась ученица автошколы. Она погибла на месте. Также в ДТП пострадали 23-летний инструктор и пассажир «Весты». Их госпитализировали в больницу.

Предполагаемый виновник сбежал с места аварии, но его нашли и задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

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