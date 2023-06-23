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НовостиОбщество23 июня 2023 11:59

В Самарской области несколько десятков жителей стоят в очереди за загранпаспортом

Ажиотаж связан с недавним возобновлением приема заявлений
Алена ПРОВКИНА
Горожане стоят в многометровой очереди. Фото: "Главный по новостям Тольятти"

Горожане стоят в многометровой очереди. Фото: "Главный по новостям Тольятти"

В Самарской области местные жители поделились кадрами многометровой очереди за загранпаспортами. Горожане несколько часов стоят, чтобы получить документ.

В социальных сетях пользователи поделились видео, на котором видно, что несколько десятков самарцев стоят возле отделения, чтобы получить загранпаспорт. Редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что ажиотаж вызван недавним возобновлением приема заявлений о выдаче документа.

Правоохранители отметили, что шанс получить заграничный паспорт с электронных носителей есть уже в 14 населенных пунктах. Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД, через многофункциональный центр или в форме электронного документа через портал Госуслуг.