Житель Самарской области вырастил наркотик на мансарде дома

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 47-летний житель Приволжского района хранил на мансарде дома наркосодержащее растение в высушенном виде, которое он сам вырастил для личного потребления.

— Полицейские осмотрели надворные постройки и дом. На мансарде двухэтажного дома были обнаружили жестяные банки с измельченным веществом и высушенные части растений серо-зеленого цвета, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Результаты экспертизы показали, что измельченное вещество является наркотическим средством, масса которого в высушенном состоянии составила 89 граммов, что является значительным размером.

Масса частей растений в высушенном состоянии достигла почти 63 грамма, что также является значительным размером. По словам мужчины, он посадил и стал выращивать растения для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия проверяется. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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