В Самарской области молодому рабочему заплатят 3 млн рублей за оторванные руки

Компенсировать моральный вред должна будет организация, где работал парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области получила продолжение история с молодым работником завода, которому на производстве оторвало обе руки. Суд обязал организацию, в которой трудился парень, компенсировать ему моральный вред — выплатить 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло на одном из предприятий Сызрани в декабре 2022 года. Молодого человека — штамповщика третьего разряда — поставили за станок, с которым он никогда не работал. Как ранее рассказывала «КП-Самара» супруга парня, тот отнекивался, но начальство настояло.

На устройстве не оказалось специальных щипцов, и тогда рабочий полез под пресс руками. В этот момент трехтонная машина захлопнулась. Молодой человек потерял левую руку по локоть и правую кисть. Ему бессрочно присвоили первую группу инвалидности.

— Установлено, что организация привлекла штамповщика к строительно-монтажным работам при отсутствии у того опыта практической работы в соответствии с профессиональным стандартом. По итогам проверки прокурор Сызрани обратился в интересах инвалида в суд, — сообщили в надзорном ведомстве.

Служители Фемиды удовлетворил иск. Организация должна будет выплатить молодому человеку компенсацию морального вреда. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

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