Самара попала в список самых солнечных городов страны

В Самаре было много солнечных дней весной 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список самых солнечных городов в России в 2023 году. Специалисты составили рейтинг субъектов страны.

По информации сервиса «Яндекс Погода», аналитики и метеорологи изучили данные за весну текущего года. Оказалась, Самара заняла третье место по количеству солнечных дней. Солнце в городе светило 53 дня. При этом, чаще весеннее солнце наблюдали жители Челябинска. Также в топ-3 попал Омск (солнце светило 57 дней). Специалисты отмечают, что реже всего ясная погода была в Ростове-на-Дону и Красноярске – 28 и 27 дней соответственно.

Больше дождливых дней зафиксировали в Воронеже, Москве, Казани и в Ростове-на-Дону. Самым снежным городом стал Красноярск.