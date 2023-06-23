В Самарской области введут штрафы за нарушение правил выгула собак

Нарушителей правил будут наказывать рублем
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области предложили ввести административную ответственность за нарушения при выгуле животных. Соответствующий законопроект разработал региональный департамент ветеринарии.
Напомним, в марте 2023 года в Самарской области ввели новые правила выгула собак. Они запрещают самовыгул животных, выгул без намордника и короткого поводка в общественных местах, а также оставлять четвероногих на улице без присмотра. Теперь чиновники предложили ввести за неисполнение этих требований административное наказание. Так, обычных граждан за нарушение правил по содержанию и выгулу животных предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, юридических лиц — от 7 до 15 тысяч рублей
— Принятие проекта закона позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными, что будет способствовать соблюдению прав граждан и достижению целей защиты животных, — считает врио главы департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич.
Законопроект направили на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.
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