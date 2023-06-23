В Самаре 26 июня откроют первый в городе мужской бутик «Карл Лагерфельд»

Магазин будет направлен исключительно на мужскую аудиторию / Фото: ТРК "Космопорт"
В понедельник, 26 июня 2023 года, состоится открытие первого в Самаре мужского бутика «Карл Лагерфельд». Она заработает в ТРК «Космопорт».
Магазин будет направлен исключительно на мужскую аудиторию. Это единственный бутик мирового дизайнера в Самарской области для представителей сильного пола. В магазине можно будет найти спортивную одежду и обувь, костюмы и верхнюю одежду, джинсы, жакеты, пуловеры, джемперы, свитеры и многое другое.
Напомним, в декабре 2022 года в ТРК «Космопорт» заработал единственный в Самаре женский бутик «Карл Лагерфельд». В нем представлены последние женские коллекции бренда.
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