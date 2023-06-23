В Самарской области выборы депутатов в 2023 году будут идти три дня

Избирком синхронизировал периоды голосования на всех уровнях выборов в Самарской области / Фото: vk.com/izbirkom63

В Самарской области утвердили формат выборов депутатов представительных органов муниципалитетов. Для удобства избирателей голосование будет продолжаться три дня. Соответствующее решение в пятницу, 23 июня, приняли члены избирательной комиссии региона.

Так, на сентябрь 2023 года назначены выборы депутатов представительных органов Тольятти и Сызрани, дополнительные выборы депутатов по одномандатным избирательным округам в Октябрьском, Красноглинском и Советском районах Самары, в Чапаевске и Жигулевске, а также в 25 сельских и в одном городском поселениях 12 районов губернии.

Напомним, ранее избирком определил формат проведения выборов губернатора Самарской области. Голосование продлится три дня — с 8 по 10 сентября 2023 года. Таким образом, периоды голосования на всех уровнях выборов в губернии были синхронизированы.

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